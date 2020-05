Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) informa ter depositado no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa o plano de recuperação.

"A versão final do Plano de Recuperação, depositado pela SCOA junto do tribunal no âmbito do PER [Processo Especial de Revitalização], tem por base uma proposta aos credores detentores de créditos não subordinados e créditos subordinados", adianta o comunicado.