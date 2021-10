Ordem dos Médicos denuncia falta de 50 especialistas no Centro Hospitalar de Leiria

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos denunciou hoje que faltam 50 especialistas nas áreas da Ortopedia, Cirurgia, Medicina Interna e Ginecologia/Obstetrícia, com impacto no serviço de urgências do Centro Hospitalar de Leiria (CHL).