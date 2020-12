Orban reitera intenção de veto ao orçamento europeu apesar de proposta polaca

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, reiterou hoje as posições de Budapeste sobre o veto contra o orçamento europeu e o fundo de reconstrução ao considerar "inaceitável" relacionar-se o cumprimento do Estado de Direito com os fundos europeus.