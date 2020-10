"Há casos em que os membros da Renamo são obrigados a pagar quotas a favor do partido Frelimo", disse o secretário-geral do principal partido da oposição, André Magibire, falando no discurso de abertura da reunião nacional de quadros da organização

André Magibire explicou que no distrito da Gorongosa, província de Sofala, centro de Moçambique, os dirigentes da Frelimo têm coagido os militantes da Renamo a "entregar-se" às fileiras do partido no poder, forçando-os a pagar quotas.