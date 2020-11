"Todo o serviço está a funcionar com normalidade. Não há falhas", disse um dos advogados do responsável da empresa que foi detido na segunda-feira por elementos do Serviço de Investigação Criminal da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).

Os elementos do Serviço de Investigação Criminal executaram um mandado de detenção do Tribunal Distrital de Díli numa operação que envolveu ainda a detenção do responsável da empresa Elite Computer, no âmbito de uma investigação sobre alegado uso de ligações ilegais por satélite para fornecimento dos serviços de internet.

Os dois responsáveis, que estão detidos, deverão ser presentes a juiz no Tribunal de Díli na manhã de quinta-feira, estando prevista uma conferência de imprensa para depois da audiência.

Fontes conhecedoras do processo explicaram à Lusa que a Telemor terá contratado a Elite Computers para o fornecimento de serviços de acesso à internet.

Esta empresa, por seu lado, estaria a garantir os serviços de ligação através de uma ligação por satélite com base em Atambua, na metade indonésia da ilha de Timor.

Na terça-feira e hoje agentes têm estado nos escritórios das duas empresas, a desligar servidores, conexões da Elite Computer com vários ministérios e outras instituições do Estado, incluindo a própria Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).

Fizeram ainda a apreensão de vários ficheiros informáticos.

O mandado inclui a investigação ao 'data centre' da Telemor, a terceira operadora a instalar-se no país, subsidiária do grupo estatal de telecomunicações vietnamita Viettel Group.

Os agentes registaram ainda a palavra-passe de acesso ao controlo do sistema de dados da Elite Computer que, alegadamente, usava uma ligação ilegal por satélite a partir de Atambua, na Indonésia.

Segundo o processo, essa ligação estava a ser usada ilegalmente desde 2012.

O mandado inicial baseia-se, segundo fontes do setor, em determinações recentes da Autoridade Nacional de Comunicações (ANC), que considera não estar a ser cumprida a legalidade no uso das ligações.

Em causa estão os crimes de burla informática e fraude fiscal, segundo a Tatoli, que refere que a Elite Computer foi responsável pela instalação, entre outros, dos sistemas de CCTV na cidade de Díli e do posto integrado da fronteira terrestre.

