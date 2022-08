Operação contra tráfico de droga no Porto faz 5 detidos e 4 mil doses apreendidas

Uma operação de combate ao tráfico de droga organizado no bairro do Cerco, no Porto, que decorreu terça-feira, culminou com a detenção de cinco pessoas e mais de quatro mil doses de estupefacientes apreendidas, adiantou hoje a PSP.