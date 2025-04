Segundo a ministra do Estado, Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Ilza Amado Vaz, o valor representa um aumento de mais 5 milhões de dólares em relação ao ano passado e serão canalizados para projetos nas áreas da agricultura, saúde, proteção social, ambiente, governação, juventude e igualdade de género.

"O aumento de mais 5 milhões é um bom exercício, e reflete efetivamente a preocupação na mobilização dos fundos para apoiar o Governo são-tomense na materialização das suas ações. Nós esperamos que essa nova abordagem, efetivamente, nos permita ter impactos concretos", disse Ilza Amado Vaz.

O plano de trabalho conjunto entre o Governo são-tomense e as Nações Unidas visa promover sinergias, evitando duplicações e maximizando o impacto no terreno.

"Não é suficiente ter um plano, não é suficiente ter o valor disponível, é indispensável que os esforços sejam congregados, tanto da parte dos parceiros, das agências de implementação, como também dos beneficiários [...] de toda a nossa máquina administrativa", disse Ilza Amado Vaz.

A ministra do Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades disse esperar que até ao final do ano, haverá melhorias de algumas ações para as quais estas verbas serão desbloqueadas.

"Estou esperançosa que conseguiremos ter impactos positivos. Agradecer pela colaboração [das Nações Unidas], por terem entendido essa nova abordagem apresentada pelo Governo e pelo esforço abnegado das agências das Nações Unidas", declarou Amado Vaz.

Segundo a ONU esta ação acontece pela primeira vez e de maneira participativa e coletiva entre as agências Nações Unidas e cada ministério e diferencia-se dos planos anteriores que eram feitos entre cada agência e cada ministério separadamente.

"Esta abordagem inovadora permite que cada ministério saiba exatamente com que parceiros a ONU está a trabalhar, em que áreas e com que recursos, promovendo uma maior eficácia, transparência e previsibilidade na cooperação", disse o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e príncipe, Eric Overvest".

"Espero que os recursos sejam executados de maneira célere, permitindo resultados concretos que contribuam para o bem-estar do povo são-tomense", acrescentou.

JYAF // RBF

Lusa/Fim