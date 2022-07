"Apelo às autoridades para que conduzam uma investigação independente, transparente, completa e imparcial sobre a resposta das forças de segurança, em conformidade com as normas internacionais existentes", disse Michelle Bachelet, numa declaração, insistindo que "as vítimas, os sobreviventes e as suas famílias têm direito à verdade, à justiça e à reparação".

O apelo segue-se à repressão sangrenta das manifestações que reuniram dezenas de milhares de pessoas em todo o país na quinta-feira para exigir o fim da governação militar.

Michelle Bachelet disse estar "alarmada" com a morte de nove pessoas, incluindo um rapaz de 15 anos, apesar de a polícia ter dito que "não usaria força letal para dispersar os manifestantes".

O número de mortos devido à violência relacionada com protestos subiu para 113 desde que o exército, liderado por Abdel Fattah al-Burhan, tomou o poder em outubro passado.

A última morte foi noticiada hoje, após um manifestante ter sucumbido aos ferimentos sofridos num comício em 24 de junho, de acordo com médicos pró-democracia.

"Até agora, ninguém foi considerado responsável por estas mortes", criticou Bachelet.

Os principais grupos pró-democracia no Sudão tinham apelado à realização de manifestações na quinta-feira para reiterar a exigência de deposição do governo militar, que tomou o poder no seguimento de um golpe de Estado em outubro do ano passado, acabando com o curto período democrático que, em 2019, se seguiu ao regime autocrático de 25 anos liderado por Omar al-Bashir.

Desde o golpe militar de outubro, a violência no Sudão já fez pelo menos 107 mortos, incluindo 17 crianças, de acordo com o Comité de Médicos, e a ONU, a União Africana e um grupo de oito países da África Ocidental têm tentado mediar o atual impasse político, mas ainda sem soluções à vista.

MBA // LFS

Lusa/Fim