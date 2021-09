Mahamat Saleh Annadif falava aos jornalistas após uma audiência com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, no âmbito de uma visita de três que está a realizar ao país.

Além do encontro com o chefe de Estado, Mahamat Saleh Annadif disse que vai reunir com os principais líderes dos partidos político para apelar para "consolidarem a frente interna e a reforçarem a solidariedade".

Segundo o representante do secretário-geral da ONU para a África Ocidental, a Guiné-Bissau é "conhecida por todos os países do mundo e está bem lançada".

"É preciso uma frente interior para apoiar esta dinâmica para que a Guiné-Bissau possa retomar o seu lugar no conselho das Nações", salientou.

Durante a sua estada em Bissau, Mahamat Saleh Annadif vai reunir-se também com os representantes das organizações internacionais presentes em Bissau, o primeiro-ministro e a ministra dos Negócios Estrangeiros.

Hoje, o representante do secretário-geral da ONU esteve também reunido com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá.

A última visita de Mahamat Saleh Annadif ao país ocorreu em junho.

O Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau terminou a sua missão em dezembro de 2020, mas a Guiné-Bissau continua a ser acompanhada pelo Gabinete da ONU para a África Ocidental e Sahel, baseado em Dacar, no Senegal.

O Presidente guineense recebeu hoje também as cartas credenciais do novo embaixador de Espanha, Antonio González Zavala, que disse que pretende reforçar a cooperação entre os dois países.

