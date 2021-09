ONU diz que migrantes enfrentam "condições terríveis" na fronteira Polónia-Bielorrússia

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência especializada da ONU, expressou hoje preocupação com as "condições terríveis" que os migrantes retidos há semanas na fronteira da Polónia com a Bielorrússia enfrentam.