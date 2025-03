Perante o Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, o Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, lamentou o que classificou como controlo e influência exercidos por "oligarcas tecnológicos não eleitos".

"Um pequeno número de oligarcas tecnológicos não eleitos tem os nossos dados: sabem onde vivemos, o que fazemos, os nossos genes e condições de saúde, os nossos pensamentos, hábitos, desejos e medos. Conhecem-nos melhor do que nós próprios", afirmou Volker Turk.

Por outro lado, Volker Turk - sem citar o nome do presidente norte-americano - salientou que "paradoxalmente, as políticas dos Estados Unidos destinadas a proteger as pessoas [da discriminação] são agora descritas como discriminatórias. Os progressos em matéria de igualdade de género estão a ser eliminados".

Referindo-se aos Estados Unidos, Turk disse também que "a retórica divisionista está a criar medo".

