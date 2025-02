"As imagens que vimos dos reféns mostram sinais de maus tratos e de desnutrição grave, refletindo as condições terríveis a que foram sujeitos em Gaza", afirmou o porta-voz do gabinete da ONU, Thameen Al-Kheetan, num comunicado.

"Estamos também profundamente preocupados com o desfile público dos reféns libertados pelo Hamas em Gaza, incluindo declarações aparentemente feitas sob coação durante a libertação", acrescentou Al-Kheetan.

O porta-voz manifestou igualmente a preocupação do gabinete dirigido pelo alto-comissário Volker Türk em relação às más condições e aos maus tratos infligidos aos palestinianos libertados por Israel.

"Recordamos a todas as partes em conflito que a tortura e outras formas de maus tratos infligidos a pessoas protegidas constituem crimes de guerra e que os seus autores devem ser condenados a penas proporcionais à gravidade da sua conduta", afirmou Al-Kheetan.

"O Hamas deve libertar imediata e incondicionalmente todos os reféns e Israel deve fazer o mesmo com todas as pessoas detidas arbitrariamente", concluiu o porta-voz.

Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas estão no meio de um cessar-fogo de seis semanas, durante o qual se prevê que o Hamas liberte dezenas de reféns capturados no ataque de 07 de outubro de 2023 em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinianos.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, no mês passado, as duas partes procederam a cinco trocas, libertando 21 reféns e mais de 730 prisioneiros.

Israel e o Hamas envolveram-se numa guerra em outubro de 2023, na sequência de um ataque sem precedentes do grupo extremista palestiniano no sul do território israelita que fez cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns. Em represália, Israel lançou uma ofensiva devastadora na Faixa de Gaza, matando mais de 48 mil pessoas.

