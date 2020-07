As organizações humanitárias no país lusófono vão receber o quarto maior envelope financeiro no valor de sete milhões de dólares (5,9 milhões de euros).

Moçambique enfrenta a covid-19 numa altura em que há 250.000 deslocados internos devido a um conflito armado na província nortenha de Cabo Delgado e depois de ter sido seriamente debilitado devido aos ciclones de elevado grau destruidor Idai e Kenneth em 2019.