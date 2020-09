Através da campanha "Sem escola, a infância pesa mais", a ONG angariou 18.281 euros, entre 05 e 14 de setembro, recolhidos em 418 supermercados, referiu um comunicado da Helpo.

Os clientes foram convidados a contribuir com um, três ou cinco euros para "financiar a resposta à emergência no apoio aos deslocados internos em Moçambique, nomeadamente as crianças, que têm de enfrentar um novo ano letivo em condições dramaticamente adversas".

"Nestas comunidades, onde muitas crianças têm de fazer vários quilómetros a pé para chegar à escola, uma mochila pode fazer toda a diferença", acrescentou a organização.

Segundo explicou na nota, "com a crise humanitária que atinge Cabo Delgado, são cerca de 4.000 novas crianças em idade escolar a que o apoio da Helpo terá de chegar".

Os portugueses adquiriram vales que permitem comprar lanches, mochilas e manuais escolares para estas crianças.

A Helpo recordou que, "nas comunidades mais pobres do norte de Moçambique, região em que a Helpo trabalha desde 2008, um simples lanche, distribuído na escola, pode ser o incentivo necessário para levar uma criança às aulas diariamente".

A Helpo é uma organização não-governamental para o desenvolvimento que atua em países africanos de língua oficial portuguesa desde 2008, nas áreas de educação e nutrição, prestando apoio às populações mais vulneráveis.

A província de Cabo Delgado é palco há três anos de ataques armados desencadeados por forças classificadas como terroristas.

A violência provocou uma crise humanitária com mais de mil mortos e cerca de 365.000 deslocados internos.

