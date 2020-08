Em comunicado divulgado hoje, as 26 organizações questionam o facto de o Presidente da República, Filipe Nyusi, os ministros do Interior, Amade Miquidade, e a ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nyeleti Mondlane, não se terem pronunciado sobre o caso, passada uma semana da denúncia do mesmo através das redes sociais.

"Onde estão as vozes das pessoas que são o garante do Estado e que devem garantir a ordem, a democracia e a justiça?" - questionam os subscritores da nota de imprensa.