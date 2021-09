"Durante 30 dias, o FMO vai publicar trabalhos em vídeo e artigos para sensibilizar os moçambicanos sobre a dívida e suas implicações", lê-se em comunicado.

A organização refere que, "nos últimos cinco anos, a dívida pública moçambicana cresceu de forma galopante, mudando de estrutura, de uma composição predominantemente concessional para não-concessional".

"Grande parte da nossa dívida foi contraída para a execução de projetos de investimento cuja prioridade é absolutamente discutível" e que "são incapazes de gerar lucros para se autossustentarem", acrescenta.

Por outro lado, fica condicionada a capacidade de "investimento em setores sociais, saúde, educação, água e saneamento, proteção social" e não há maior distribuição de riqueza "a ponto de contribuir para a resolução dos principais problemas de pobreza no país", como a fome, desnutrição crónica, falta de acesso a água potável e saneamento, destaca.

O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, disse durante a discussão do Orçamento do Estado de 2021 que a dívida pública de Moçambique ascende a 12.370 milhões de dólares (10.549 milhões de euros).

A maioria, 9.850 milhões de dólares (8.400 milhões de euros) são dívida externa e o restante é dívida interna, obtida através de títulos do tesouro com juros elevados.

Uma parte de 44% da dívida externa diz respeito a empréstimos por instituições multilaterais (como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento).

Quanto ao resto, cerca de 2.000 milhões de dólares (1.700 milhões de euros) são devidos à China, sobretudo pela construção da via circular e da ponte suspensa sobre a Baía de Maputo, bem como as estradas a sul.

Maleiane disse que é um investimento que vai ser pago com portagens, mas sem detalhar as contas e o tráfego existente.

De fora do total da dívida pública moçambicana, o ministro deixou as garantias estatais prestadas a duas empresas do escândalo das dívidas ocultas, a Proindicus e a MAM (Mozambique Asset Management), cuja nulidade o Estado procura em processos em curso em instâncias internacionais.

Das dívidas não declaradas de 2,7 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros), Moçambique honrou a parcela de 900 milhões de dólares (767 milhões de euros) que diz respeito à reestruturação de 'eurobonds' que deviam ter financiado a empresa pública de pesca Ematum.

