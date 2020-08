"Com o ajuste direto, modalidade de contratação aplicada no atual contexto [de pandemia], vêm sérios riscos de sobrefaturação, conflitos de interesses ou tráfico de influências no 'procurement' [aquisição] público", lê-se num comunicado Centro de Integridade Pública (CIP).

Segundo um documento que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, submeteu ao parlamento após os primeiros quatro meses de estado de emergência em Moçambique, o país gastou 68 mil milhões de meticais (805 milhões de euros) com empreiteiros, fornecedores de bens e serviços contratados "com recurso à mobilidade de ajuste direto", como uma das medidas "mais flexíveis e céleres" face à pandemia.