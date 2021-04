"Globalmente, a pandemia continua a intensificar-se", afirmou o diretor-geral da agência das Nações Unidas para a saúde numa conferência de imprensa virtual a partir da sede da organização, em Genebra, notando que pela nona semana consecutiva há um aumento da média de novos casos e pela sexta semana consecutiva, de novas mortes.

Tedros Ghebreyesus saudou "as pequenas descidas em novos casos e mortes" em algumas regiões do mundo, mas voltou a apontar a disseminação do vírus na Índia como uma situação especialmente preocupante.

