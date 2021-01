O escritório da OMS em Cabo Verde informou em comunicado que entre os equipamentos estão testes rápidos de antígenos e consumíveis e reagentes e que foram entregues ao Ministério da Saúde e da Segurança Social.

No total, foram entregues 20 mil testes rápidos de antigénio, orçados em cerca de 10 milhões de escudos cabo-verdianos (90,6 mil euros).

Os testes rápidos de antigénios servem para o diagnóstico da covid-19, através da deteção de proteínas produzidas pelo vírus SARS-CoV-2 e a sua vantagem de utilização prende-se com a disponibilização do resultado do teste em cerca de 10 a 30 minutos, o que permite a deteção rápida dos casos positivos e a implementação célere das medidas de saúde pública apropriadas.

Além do teste PCR, Cabo Verde passou desde meados de dezembro a aceitar resultados de testes rápidos de antigénio negativos à covid-19 para quem pretende entrar no país, realizado num período máximo de 72 horas, antes do embarque.

Já os consumíveis e reagentes para o extrator automático estão orçados em cerca de oito milhões de escudos (72,5 mil euros).

Segundo a OMS, estes consumíveis irão contribuir para o processamento em simultâneo de uma grande quantidade de amostras e que irá melhorar a capacidade de resposta dos Laboratórios de Virologia do país.

A OMS entregou ainda a Cabo Verde 23 mil unidades de zaragatoas, avaliadas em cerca de quatro milhões de escudos (36 mil euros), que servirão para a colheita das amostras.

"O escritório da OMS em Cabo Verde reitera o compromisso de continuar a apoiar o país no combate à covid-19 e na melhoria da capacidade de resposta, principalmente em termos do diagnóstico laboratorial, gestão de casos e na vigilância", prometeu a organização internacional.

Em junho, a OMS disponibilizou 62 milhões de escudos (562 mil euros) a Cabo Verde, para o país alargar a sua capacidade de resposta a nível laboratorial e reforçar os recursos humanos.

Cabo Verde registou hoje mais 69 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, aumentando para 12.052 os casos positivos acumulados desde 19 de março, mantém 113 óbitos (ainda não registou nenhum este ano), 11.633 casos considerados recuperados, dois doentes transferidos e 301 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 68.755 mortos confirmados e mais de 2,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // LFS

Lusa/Fim