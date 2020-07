Vestindo uma tradicional roupa branco e turbante, Omar al-Bashir foi levado no meio de uma apertada segurança da prisão para o tribunal em Cartum, à porta do qual se concentraram dezenas de pessoas, na sua maioria apoiantes do antigo Presidente.

Pouco depois da abertura do processo, o julgamento foi suspenso até 11 de agosto para que os advogados de defesa possam preparar os seus argumentos, disse o advogado Mohammed al-Hassan, que faz parte da equipa de defesa de Omar al-Bashir.

Os militares derrubaram Al-Bashir em abril de 2019, no meio de grandes protestos públicos contra o seu Governo. Meses após o derrube, os generais do exército e um movimento pró-democracia por detrás dos protestos estabeleceram um Governo de transição.

Omar al-Bashir, 76 anos, tem estado preso em Cartum desde a sua expulsão, enfrentando vários julgamentos separados relacionados com o seu governo e a revolta que o ajudou a expulsar.

É também procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) sob a acusação de crimes de guerra e genocídio ligados ao conflito do Darfur nos anos 2000.

As autoridades de transição do Sudão anunciaram em fevereiro que concordaram em entregar Omar al-Bashir ao TPI para enfrentar a justiça, como parte de um acordo com os rebeldes para entregar todos os procurados em ligação com o conflito do Darfur. Mas desde esse anúncio, não tem havido qualquer ação de seguimento sobre a sua extradição.

Num dos casos que enfrenta em Cartum, Omar al-Bashir foi condenado em dezembro último por branqueamento de capitais e corrupção e condenado a dois anos de prisão preventiva mínima.

No julgamento de hoje, os procuradores acusam Omar al-Bashir de conspirar o golpe de 1989 que depôs o Governo eleito do primeiro-ministro, al-Sadiq al-Mahdi, de acordo com a agência noticiosa estatal SUNA.

Omar al-Bashir está a ser julgado juntamente com mais de duas dúzias de altos funcionários do seu Governo, incluindo o antigo vice-Presidente Ali Ossman Taha e o antigo ministro da Defesa Abdel-Rahim Muhammad Hussein, que também é procurado pelo TPI sobre o conflito do Darfur.

Al-Hassan, o advogado, disse que os golpes de Estado "acontecem historicamente, de tempos a tempos", referindo-se às muitas convulsões que aconteceram no Sudão, desde que este se tornou independente, em 1956.

"Pensamos que não há qualquer caso" para uma coisa que faz parte da história do Sudão, disse.

Durante a sua governação de três décadas, Omar al-Bashir manteve um controlo de ferro sobre o poder e reprimiu brutalmente qualquer oposição, enquanto monopolizava a economia através de empresários aliados.

Após anos de guerra, foi forçado a permitir a secessão do Sul do Sudão, um enorme golpe para a economia do Norte.

SMM // VM

Lusa/Fim