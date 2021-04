"O contrato vai ser assinado na próxima semana previsivelmente, depois vai a visto do Tribunal de Contas e, se o calendário evoluir como previsto, no segundo semestre deste ano iniciar-se-á a obra", afirmou Graça Fonseca à agência Lusa

Questionada sobre o eventual atraso na empreitada, decorrente da publicação de um despacho de repartição de encargos até 2023, a governante explicou que é "uma questão de segurança e não de previsão de atraso", frisando que o Governo "mantém" o calendário de "até ao final de 2022 ter a empreitada concluída, para que em 2023 preparar os conteúdos do museu e inaugurá-lo em 2024, aquando das celebrações dos 50 anos do 25 de abril".

A ministra da Cultura falava à margem da inauguração da exposição "Candelabro - Aristides de Sousa Mendes: o exílio da vida", que abre ao público na terça-feira no Museu Nacional da Resistência e da Liberdade de Peniche.

O Museu da Resistência e da Liberdade, na Fortaleza de Peniche, no distrito de Leiria, foi criado em 2017 e veio a abrir portas a 25 de Abril de 2019, com a exposição "Por Teu Livre Pensamento", que antecipa os conteúdos do museu em construção.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) lançou concurso, em novembro de 2020, para a escolha do diretor e, em setembro do mesmo ano, para obras orçadas em 2,8 milhões de euros destinadas à concretização do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, com um prazo de execução de um ano.

Acrescida de IVA, a empreitada ascende a 2,9 milhões de euros e é comparticipada com fundos comunitários em 449 mil euros, é explicado na portaria.

O Museu Nacional da Resistência e da Liberdade vai ter um custo final de 4,3 milhões de euros, mais cerca de 800 mil euros do que o inicialmente previsto.

Em abril de 2017, o Governo aprovou um plano de recuperação da Fortaleza de Peniche para instalar o museu na antiga prisão da ditadura do Estado Novo, destinada a presos políticos.

Em setembro de 2016, a Fortaleza de Peniche foi integrada pelo Governo na lista de monumentos históricos a concessionar a privados, no âmbito do programa Revive, mas passados dois meses foi retirada, pela polémica suscitada, levando a Assembleia da República a defender a sua requalificação, em alternativa.

A fortaleza, classificada como Monumento Nacional desde 1938, foi uma das prisões do Estado Novo de onde se conseguiu evadir, entre outros, o histórico secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal, em 1960, protagonizando um dos episódios mais marcantes do combate ao regime ditatorial.

Da exposição sobre Aristides de Sousa Mendes, faz parte uma vídeo-escultura do alemão Werner Klotz, obra contemporânea de grande porte que interpreta o dilema de Aristides de Sousa Mendes nos dias anteriores à decisão de conceder vistos que salvariam milhares de vidas do terror nazi.

