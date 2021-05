À saída da Livraria Coimbra, em Bissau, questionado pela comunicação social se ficaram acertados novos encontros institucionais, o chefe de Estado respondeu: "Vamos ter muito proximamente, logo que seja possível, a vinda do primeiro-ministro português cá".

"É o passo seguinte para dar substância à parceria estratégica iniciada com o protocolo de cooperação estratégico assinado em janeiro. Portanto, esse é o próximo passo, será cá, o primeiro-ministro português, mas depois haverá outros passos", afirmou, sem adiantar quais serão esses outros passos.

"Pelo meio temos a cimeira de Luanda", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se à próxima cimeira de chefe de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que está agendada para julho.

O Presidente português chegou na segunda-feira a Bissau para uma visita oficial de cerca de 24 horas, que termina hoje ao fim do dia.

Hoje, foi recebido pelo Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, no Palácio da Presidência, esteve na Assembleia Nacional Popular e pelo meio teve reuniões com líderes dos partidos guineenses PAIGC, Madem-G15 e PRS que não constavam do programa.

O último ponto da sua visita, antes do regresso a Lisboa, é um encontro com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, no Palácio do Governo.

Em outubro de 2020, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Umaro Sissoco Embaló no Palácio de Belém, em Lisboa, também em visita oficial.

Esta é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa está na Guiné-Bissau como Presidente da República, 31 anos e meio depois de Mário Soares, que realizou a última visita oficial de um chefe de Estado português a este país, em 1989.

IEL // SF

Lusa/Fim