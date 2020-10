"Durante a conversa [telefónica], os governantes trocaram informações sobre a situação da segurança prevalecente na região, com realce para a questão do terrorismo e outras ameaças, tendo o Presidente Nyusi atualizado o Presidente sul-africano sobre a situação de segurança em Moçambique", escreve a Presidência moçambicana em comunicado, sem, no entanto, avançar mais detalhes sobre a conversa.

A província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, é palco há três anos de ataques armados desencadeados por forças classificadas como terroristas.