Nuno Viegas é um dos 12 artistas em destaque este ano no festival, de acordo com informação disponível no 'site' da iniciativa. A lista de artistas convidados inclui ainda, entre outros, os espanhóis Elisa Capdevila, Jofre Oliveras e Pejac e a norte-americana Martha Cooper.

Nuno Viegas nasceu e cresceu no Algarve, onde começou a pintar em 1999 e onde fundou o coletivo Policromia Crew.

Em 2014, depois de terminar o curso de Artes Visuais na Universidade do Algarve, mudou-se para Roterdão, nos Países Baixos, onde, segundo informação disponível no 'site' do artista, "descobriu uma nova identidade artística e começou a desenvolver as suas pinturas fortemente influenciadas pela 'cena' do graffiti".

Este tem sido "o foco" do trabalho de Nuno Vieges e "a sua maior fonte de inspiração".

No final de 2019, regressou a Quarteira, onde vive atualmente.

As obras de Nuno Viegas podem ser vistas em ruas portuguesas, de locais como Quarteira, Leiria, Caldas da Rainha e Faro, e no estrangeiro, em países como Israel, Reino Unido, Países Baixos, Alemanha e Estados Unidos da América.

Além da criação de obras nas ruas de Aberdeen, o festival inclui o Nuart Plus, um programa internacional de conversas académicas, apresentações de artistas, exibição de filmes, visitas guiadas, oficinas e outras iniciativas que acontecem em vários locais.

O Nuart Aberdeen é organizado pela Nuproductions, a equipa que organiza o Festival Nuart, na Noruega, "o mais antigo festival anual de arte urbana do mundo".

JRS // TDI

Lusa/fim