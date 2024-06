Mais de metade dos visitantes (1,43 milhões) chegaram em excursões organizadas e passaram menos de um dia na região chinesa, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O mês de maio incluiu um período de feriados relativos ao Dia do Trabalhador na China continental, o primeiro destino de origem para o turismo de Macau, durante o qual a cidade recebeu quase 604.400 visitantes.

A partir de 27 de maio, os residentes de mais oito cidades da China continental -- todas capitais de províncias ou regiões autónomas -- passaram a poder pedir um visto individual para visitar Macau, em vez de serem obrigados a viajar em excursões organizadas.

Os dados oficiais mostram ainda que 90,6% dos turistas que entraram em Macau vieram da China continental ou Hong Kong, enquanto o território recebeu menos de 254 mil visitantes internacionais -- categoria que não inclui Taiwan --, 61,3% do registado em 2019.

Em 04 de junho, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, disse que iria usar a nomeação da região como Cidade Cultural da Ásia Oriental 2025 "para promover Macau junto de uma audiência mais alargada".

Nos primeiros cinco meses de 2024, Macau recebeu quase 14,2 milhões de visitantes, mais 50,2% do que em igual período do ano passado e 17,6% menos do que entre janeiro e maio de 2019.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, em 08 de janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Com a retoma do turismo, Macau, o único local na China onde o jogo em casino é legal, viu as receitas do jogo subirem 47,9% nos primeiros cinco meses de 2024, atingindo 96,1 mil milhões de patacas (10,99 mil milhões de euros).

