Dados do Ministério do Turismo, Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e Polícia Federal indicam que a grande maioria dos estrangeiros que desembarcaram no Brasil em janeiro passado vieram de países da América do Sul.

A Argentina foi a principal emissora de turistas para o país, com 870.318 visitantes, um crescimento de 92% face ao mesmo mês do ano passado.

A presença dos chilenos também representa um aumento expressivo, atingindo em janeiro de 2025 os 103.620 turistas, um crescimento de 34% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O ministro do Turismo brasileiro, Celso Sabino, considerou, num comunicado, que estes números são um excelente ponto de largada para que o Brasil supere o recorde de entrada de turistas internacionais registado em 2024.

"Iniciamos o ano de forma excecional, resultado dos esforços do Governo e também do setor para promover nosso país no exterior, melhorar a infraestrutura turística e facilitar o acesso dos viajantes", afirmou o ministro num comunicado.

Já Marcelo Freixo, presidente da Embratur, considerou que o Brasil colocou "o turismo internacional como prioridade para o desenvolvimento do país, viabilizando uma ampliação da conectividade aérea que também é recorde".

"Estamos promovendo o país com mais inteligência e com parcerias estratégicas para atrair turistas de todo o mundo. Hoje, o Brasil se tornou um país mais competitivo, o turista na hora de decidir para onde vai, encontra mais opções de pacotes e de voos para o Brasil, e é impactado com mais informações sobre o que pode encontrar em nosso país", acrescentou Freixo.

O presidente da Embratur considerou que o cenário para 2025 é positivo e citou grandes eventos sediados no país como a próxima cimeira do BRICS, em julho, no Rio de Janeiro, e a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) , na cidade amazónica de Belém, no Pará.

"Esses eventos são oportunidades únicas para consolidar a imagem do país como destino turístico sustentável e de relevância internacional", destacou Freixo.

De acordo com dados do Governo brasileiro, o setor do turismo representa 8% do Produto Interno Bruto (PIB) e gera mais de oito milhões de empregos diretos e indiretos em todo o país.

