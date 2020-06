Na conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia de covid-19, hoje sem boletim atualizado devido a uma falha no sistema de informações, Marta Temido especificou que o número de testes é "global", abrangendo "não só os testes de novos casos, mas os testes de repetição de doentes curados ou até de verificação de casos positivos".

A ministra da Saúde frisou, porém, que "o número de testes não tem parado de aumentar", tendo sido realizados, desde 01 de março, 908.291 testes de diagnóstico, dos quais 8,8% em março, 38% em abril, 46% em maio e 6,6% nos primeiros cinco dias do mês corrente.

Só na região de Lisboa e Vale do Tejo, a que mais preocupa as autoridades sanitárias nesta altura, "situa-se agora na ordem dos 14 mil testes", concretizou a ministra, querendo com isso demonstrar "o aumento da estratégia de testagem".

Portugal contabiliza pelo menos 1.465 mortos associados à covid-19, em 33.969 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na sexta-feira.

