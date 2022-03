Os novos óbitos foram registados na província da Zambézia, no centro de Moçambique, segundo uma nota de atualização diária emitida pelo INGD, que indica que há um total de 52 pessoas feridas.

No total, segundo os dados do INGD, 104.892 pessoas foram afetadas nas províncias de Nampula, Niassa, no Norte, e Zambézia, no Centro do país.

A província de Nampula foi a mais atingida, com total de 98.619 pessoas afetadas.

Pelo menos 12.524 pessoas foram acolhidas nos 27 centros criados pelas autoridades para prestar assistência às comunidades em todas zonas afetadas.

As autoridades moçambicanas registaram ainda 11.978 casas totalmente devastadas e cinco pontes destruídas, bem como a queda de um total de 2.734 postes de energia.

A tempestade Gombe chegou à costa moçambicana na madrugada de sexta-feira na categoria de ciclone intenso com chuva torrencial e vento de 165 quilómetros por hora, com rajadas superiores a 200.

A tempestade atingiu Moçambique três anos depois de os ciclones Idai e Kenneth terem fustigado, respetivamente, as regiões centro e norte do país naquela que foi uma das mais severas épocas chuvosas de que há memória.

