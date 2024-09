As últimas Estatísticas Vitais -- Dados Mensais do INE apresentam dados preliminares relativos ao número de nados-vivos e de casamentos até julho e de óbitos até agosto deste ano ocorridos em todo o país.

Em julho de 2024, nasceram com vida 7.110 bebés e em junho 6.695, enquanto em julho de 2023 o seu número tinha sido 7.400.

Nos primeiros sete meses do ano o número de nados-vivos registado (47.882) foi inferior ao verificado no período homólogo de 2023, em 931 (-1,9%).

Relativamente à mortalidade, foram registados 9.124 óbitos em agosto de 2024, valor inferior ao mês de julho deste ano (menos 435 óbitos ou -4,6%) e ao de agosto de 2023 (menos 468 óbitos ou -4,9%).

Segundo o INE, o saldo natural em julho foi de menos 2.430, "agravando-se em relação ao do mês homólogo de 2023, quando registou o valor de menos 1.324".

O número de mortes devido à covid-19 desceu em agosto para 133 (menos 171, relativamente a julho de 2024), representando 1,5% do total de óbitos.

Nos primeiros oito meses deste ano, morreram em Portugal 80.381 pessoas, mais 1.349 (+1,7%) do que no mesmo período do ano passado.

Contabilizando os primeiros sete meses do 2024, o valor acumulado do saldo natural foi menos 23.193, agravando-se em relação ao observado no período homólogo de 2023 (-20 462).

Quanto aos casamentos, em julho o seu número (4.191) diminuiu 9,3% em relação ao mesmo mês de 2023, mas representou um aumento de 5% comparando com o de junho de 2024.

"Nos primeiros sete meses de 2024, foram celebrados 19.009 casamentos, menos 534 (-2,7%) do que no mesmo período de 2023", indica o INE.

PAL // CMP

Lusa/fim