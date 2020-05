"Foram registados cinco novos casos em militares da Ecomib. As análises foram feitas por uma equipa médica do Senegal, mas os dados são adicionados aos da Guiné-Bissau, porque aqueles militares estão no país", afirmou o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES), Dionísio Cumba.

Segundo o médico guineense, o Laboratório Nacional de Saúde Pública não realizou análises nas últimas 24 horas devido à falta de placas, que devem chegar no avião que transporta o corpo do antigo Presidente guineense Serifo Nhamadjo, e que deve chegar a Bissau ainda hoje.