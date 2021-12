Papuashvili, que anteriormente presidia à comissão parlamentar para a Ciência e a Educação, foi eleito com 88 votos a favor e um contra.

O novo presidente do parlamento georgiano afirmou perante o parlamento que "a principal prioridade da política externa da Geórgia é a sua integração na União Europeia e na NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte)".

"Temos um objetivo ambicioso: apresentar em 2024 o pedido de adesão à UE, pelo que deveremos aproximar toda a nossa base legislativa das leis da UE", indicou.

Defendeu igualmente a "missão nacional" de "recuperar os irmãos e irmãs da Abkázia", referindo-se à região separatista reconhecida pela Rússia após a guerra de 2008, e expressou confiança em que algum dia se juntem ao parlamento deputados da Abkázia e da Ossétia do Sul.

O responsável instou ainda ao aumento da cooperação com a oposição do país, que boicotou os trabalhos do parlamento desde as eleições legislativas de 2020, que considerou fraudulentas.

Um conflito que se resolveu após as eleições autárquicas realizadas em outubro deste ano, nas quais o Sonho Georgiano, no poder, obteve mais de 43% dos votos, assim impedindo a realização de eleições legislativas antecipadas.

ANC // PDF

Lusa/Fim