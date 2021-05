Em declarações após a sua tomada de posse na Presidência da República, Dionísio Cumba afirmou que a greve no setor vai merecer a sua atenção e pediu para que lhe sejam apresentadas propostas para levar ao Governo.

"A greve é um direito e eu estou disposto a sentar-me com os sindicatos para dialogar", referiu o médico guineense, que substituiu no cargo António Deudna, exonerado no âmbito de uma remodelação governamental anunciada em 25 de abril.

Dionísio Cumba, que fez toda a sua formação em Itália e que regressou à Guiné-Bissau há cerca de 10 anos, declarou que vai assumir o cargo com a "ideia clara de que vai ser um desafio muito difícil".

"Eu, sozinho, não vou ser capaz de fazer tudo e vou contar com os meus colegas médicos e os profissionais de saúde que trabalham diariamente e também neste contexto da pandemia", salientou.

O ministro da Saúde guineense disse também que quer fazer um levantamento dos problemas de saúde que existem fora da capital guineense para tentar "minimizar o sofrimento" da população.

Dionísio Cumba não tomou posse em 26 de abril por se encontrar ausente do país.

