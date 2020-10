Segundo a empresa Infraestruturas de Cabo Verde (ICV), o concurso começa pela obtenção dos documentos para submissão das propostas de candidaturas, para empresas detentoras do alvará de 5.ª classe ou superior, o que quer dizer que a obra vai ter um custo superior a 500 milhões de escudos (4,5 milhões de euros), financiados pelo Governo de Cabo Verde.

As propostas podem ser enviadas por correio eletrónico até 27 de novembro e as obras deverão arrancar entre dezembro e janeiro e terão a duração de oito meses, segundo disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Cabo Verde.

Assim, a mesma fonte acredita que o novo liceu vai abrir as portas ainda a tempo do arranque do ano letivo 2021/2022.

O novo liceu da Várzea vai ser construído após o Governo vender a Escola Secundária Cónego Jacinto, no mesmo bairro, aos Estados Unidos da América, que o vai juntar a um terreno anexo para construir a sua nova embaixada em Cabo Verde.

Numa portaria em maio do ano passado, o executivo cabo-verdiano explicou que o espaço "não se adequa às necessidades futuras, devido ao crescimento populacional na área abrangida e a integração de ensino do 1.º ao 12.º ano de escolaridade".

O Governo notou ainda que o projeto da nova embaixada dos EUA vai ter impactos na geração de empregos, na dinamização da económica e na relação protocolar existente entre os dois países.

Com a venda da propriedade do Estado, que ocupa uma área de quase 13 mil metros quadrados, o Governo vai receber 5,8 milhões de dólares.

A transação foi na altura bastante criticada por vários quadrantes da sociedade cabo-verdiana, entre elas a oposição, com a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada (PAICV) a considerar que o que está a acontecer é "uma autêntica venda da terra, numa reedição daquilo que aconteceu na década de 90".

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, também posicionou-se contra da alienação da escola, considerando que "vender uma escola é vender a alma de um povo".

Por sua vez, a ministra da Educação, Maritza Rosaball, garantiu na altura que a venda do liceu foi "um ótimo negócio", que vai permitir redimensionar a rede educativa nos bairros da Várzea e Terra Branca.

A governante indicou que vão ser requalificadas e ampliadas três escolas, uma na Várzea e duas na Terra Branca, para que se transformem em complexos educativos que recebem alunos desde o 1.º até ao 8.º ano de escolaridade.

O novo liceu vai ser construído na zona do Taiti, ao lado do espaço onde se situa o Memorial Amílcar Cabral, a cerca de 300 metros do atual liceu, para o 9.º até 12 anos de escolaridade.

A Escola Secundária Cónego Jacinto, situada na zona baixa da cidade da Praia, alberga 1.800 alunos, 110 professores e 20 funcionários.

RIPE // VM

Lusa/Fim