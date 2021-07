De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, "Madres Paralelas" será exibido no dia 01 de setembro na Sala Grande do Palazzo del Cinema.

"Nasci como realizador em Veneza em 1983 na secção 'Mezzogiorno Mezzanotte'. Trinta e oito anos depois sou convidado a abrir o festival. Não consigo explicar a alegria e honra, e o quanto isto significa para mim, sem cair em complacência. Estou muito grato ao festival por este reconhecimento e espero estar à altura", afirmou o realizador, citado no comunicado.

Pedro Almodóvar estreou-se em Veneza em 1983 com "Negros Hábitos". Em 2019, foi distinguido com o Leão de Ouro de carreira e no ano passado regressou para estrear a curta-metragem "A Voz Humana", protagonizada por Tilda Swinton.

"Madres Paralelas", cujo elenco inclui Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón e conta com a participação de duas das "atrizes-fetiche" de Almodóvar, Julieta Serrano e Rossy De Palma, conta a história de duas mulheres que partilham o mesmo quarto do hospital onde irão parir.

Janis, de 'meia-idade', e Ana, adolescente, são ambas solteiras e tiveram gravidezes não planeadas.

O diretor do Festival de Cinema de Veneza, Alberto Barbera, citado no comunicado, classifica o filme como um "intenso e sensível retrato de duas mulheres que lidam com uma gravidez de consequências imprevisíveis, a solidariedade feminina, e a sexualidade vivida em liberdade total e sem hipocrisia, tudo tendo como pano de fundo uma reflexão sobre a necessidade indiscutível da verdade, que deve ser seguida sem hesitação".

O júri do 78.º Festival Internacional de Cinema de Veneza será presidido pelo realizador sul-coreano Bong Joon Ho, cuja consagração internacional se deu em 2019 com "Parasitas".

O júri atribuirá vários prémios aos filmes da competição, entre os quais o Leão de Ouro.

Em relação à 78.ª edição do festival, sabe-se também que o ator e realizador italiano Roberto Benigni irá receber o Leão de Ouro de carreira.

JRS (SS) // TDI

Lusa/Fim