A maior soma foi emprestada em crédito pessoal para outros fins (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades), no total de 282,846 milhões de euros, mais 40,4% do que no mesmo mês de 2020 e mais 12,3% do que em outubro.

Apenas em crédito para automóvel foram emprestados 220,961 milhões de euros, mais 10,3% do que em novembro de 2020 e mais 3,6% do que em outubro, a maior parte para aquisição de carros usados. O montante emprestado em locação financeira e aluguer de longa duração (ALD) de veículos reduziu-se em termos homólogos.

Para carros usados com reserva de propriedade e outros foram emprestados 152,199 milhões de euros (mais 18,5% face a novembro de 2020 e apenas mais 0,7% face a outubro).

Já para carros novos com reserva de propriedade foram concedidos 47,420 milhões de euros (mais 7% face a novembro de 2020 e 10,2% face a outubro).

Para locação financeira ou ALD de carros novos foram concedidos 16,185 milhões de euros (menos 16,8% face a novembro de 2020 e mais 20,5% face a outubro) e para locação financeira ou ALD de carros usados foram concedidos 5,157 milhões de euros (menos 35,9% face a novembro de 2020 e menos 8,2% face a outubro).

Em cartões de crédito foram emprestados 112,673 milhões de euros, num aumento de 17,8% face a novembro de 2020 e 16,5% face a outubro.

Em crédito pessoal para as finalidades educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos foram concedidos 12,748 milhões de euros em crédito, mais 51% do que em novembro de 2020 e mais 5% do que no mês anterior (outubro).

No total do ano até novembro, foram emprestados em crédito ao consumo 5.957 milhões de euros, mais 10% do que nos mesmos 11 meses de 2020.

