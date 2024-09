A inauguração com as entidades oficiais é hoje, mas no fim de semana todo o edifício do CAM e o jardim estarão em festa, sobretudo na Engawa - espaço de passagem, interior e exterior nas casas tradicionais japonesas - elemento central na remodelação, projetada pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, enquadrado pelo exterior desenhado pelo paisagista libanês Vladimir Djurovic.

No sábado, a celebração começa com uma conversa entre o diretor do CAM, Benjamin Weil, e o arquiteto Kengo Kuma, e culmina com uma festa de três momentos, organizada com o coletivo musical Filho Único.

"Queremos começar este capítulo a dançar, juntos, na Engawa", disse há uma semana a diretora-adjunta do CAM, Ana Botella, durante uma visita realizada para mostrar aos jornalistas o centro remodelado.

A noite de sábado foi pensada "como uma viagem em três atos: do jazz místico de Nala Sinephro às batidas eletrónicas de Nidia, com raízes na África Lusófona e nos subúrbios de Lisboa, passando pela ´jungle´ music futurista de Tim Reaper", segundo a programação no 'site' da Gulbenkian.

O segundo dia de festa, domingo, irá centrar-se no regresso da Temporada Japonesa, que se estende até 2025, "com propostas arrojadas que vêm pela primeira vez a Portugal", segundo a diretora-adjunta do CAM.

Haverá uma conversa em torno da obra do artista plástico e 'designer' Fernando Lemos, que conta com a participação do antropólogo Ryuta Imafuku, bem como uma performance conjunta da poeta Ryoko Sekiguchi e do compositor e DJSamon Takahashi.

A celebração de reabertura - que conta com atividades para crianças e famílias - irá encerrar com um concerto na exposição de Leonor Antunes, da compositora Éliane Radigue.

Encerrado desde 2020, o CAM - que terá agora entrada pelo n.º 2 da Rua Marquês de Fronteira - ganhou cerca de 900 metros quadrados de novas áreas expositivas.

O edifício reabre com várias exposições, de Leonor Almeida e Fernando Lemos, que terão entrada gratuita até 07 de outubro.

Com as alterações feitas o piso subterrâneo, onde irá funcionar também o novo centro educativo, passa agora a ter luz natural.

