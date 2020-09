Escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid, o folhetim foi indicado e venceu na categoria melhor série dramática.

A novela produzida pela Rede Globo conta a história de uma família de refugiados sírios no Brasil, ganhou o principal prémio do concurso, conforme anunciado pelo presidente da comissão organizadora do evento, Park Sung-jae.

"O júri considerou que a qualidade do trabalho é reforçada por uma sólida composição narrativa que trata dos refugiados e da sua complexa situação, uma estética visual sofisticada e um enfoque amplo que atravessa diferentes continentes", explicou Park Sung-jae num comunicado do SDA.

Por sua vez, o prémio de melhor série de longa duração foi para a produção colombiana "Bolívar", produzido pela Caracol Televisión e com foco na vida de Simón Bolívar, figura histórica que lutou a favor da independência de vários países da América do Sul dominados pela Espanha.

Entre os principais prémios do festival, o 'Golden Bird' (Pássaro de Ouro), de melhor minissérie, foi para o projeto britânico "World on Fire", ambicioso retrato sobre os efeitos da Segunda Guerra Mundial no povo europeu.

O 'Silver Bird' (Pássaro de Prata) foi atribuído a uma produção sul-coreana chamada "Itaewon Class", ambientada num bairro popular de Seul conhecido por sua vida noturna e que este ano obteve grande sucesso entre públicos de todo o mundo.

O prémio de melhor formato de curta metragem foi para o francês "18h30".

