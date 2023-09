Os distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até às 23:00 de domingo.

As costas Norte e Sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo desde quinta-feira, prolongando-se até às 23:00 de domingo.

O IPMA emite o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas no continente vão estar a partir de hoje acima dos 30 graus Celsius, podendo atingir os 37 graus, cerca de 5 a 8 graus acima da média para o mês de setembro, segundo o IPMA.

O estado do tempo no continente será a partir de hoje influenciado por uma "intensa crista anticiclónica localizada sobre a Europa Ocidental, associada ao transporte de uma massa de ar quente e seco, com origem no Norte de África".

De acordo com o IPMA, estão previstas temperaturas máximas que poderão atingir valores entre 35 e 37 graus, em particular na região sul e no Vale do Tejo.

As temperaturas mínimas também vão subir, podendo ser registadas noites com valores iguais ou superiores a 20 graus em alguns locais, em especial no litoral da região do Algarve.

Esta subida generalizada da temperatura acompanhada da diminuição da humidade relativa do ar vai contribuir para um agravamento do perigo de incêndio rural, em especial no Algarve nas regiões do interior.

O IPMA colocou os concelhos de Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, em perigo máximo de incêndio rural no sábado.

Outros 20 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Leiria, Portalegre e Castelo Branco vão estar em perigo muito elevado de incêndio.

Esta situação de tempo quente deverá persistir pelo menos até terça-feira.

