Na cerimónia de posse, Leong Wai Man afirmou que o IC vai continuar a promover "os encantos culturais" da cidade no exterior e trabalhar para cumprir o papel definido pelas autoridades para Macau: "uma base de cooperação e intercâmbio para a promoção da coexistência multicultural, com predominância da cultura chinesa".

A região tem "características culturais singulares" e "continua a ser uma ponte importante, servindo como uma plataforma de intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente", defendeu Leong Wai Man, de acordo com um comunicado divulgado pelo Governo de Macau.

A presidente do IC disse que vai empenhar-se na salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau, que inclui vários edifícios e monumentos de raiz portuguesa, incluindo o ex-líbris da cidade, as Ruínas de São Paulo.

Leong Wai Man prometeu também valorizar o património cultural tangível e intangível da região, cuja lista inclui a Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, a Procissão de Nossa Senhora de Fátima, o teatro em patuá, o crioulo de Macau de base portuguesa, e a gastronomia da comunidade macaense, com ascendência luso-chinesa.

A nomeação de Leong Wai Man, na vice-presidência do IC desde 2018, foi anunciada em 26 de janeiro, uma semana depois da transferência da até então presidente Mok Ian Ian para presidir ao conselho de administração do Centro de Ciência de Macau.

Mok Ian Ian, especialista em teatro tradicional chinês, foi nomeada diretora do IC em janeiro de 2018, substituindo Cecilia Tse Heng Sai, que se demitiu menos de dois meses após assumir a posição, por motivos de saúde.

O nome de Mok Ian Ian foi proposto para a liderança do IC em 2018 por Alexis Tam Chon Weng, antigo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e atual representante da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa.

