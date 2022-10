Em declarações aos jornalistas, na cidade da Praia, após ser empossada como nova ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, que acumulará com a Defesa Nacional e Coesão Territorial, a também ministra de Estado prometeu ajudar a promover "as melhores discussões" em sede dos debates parlamentares.

"No sentido de ali se decidirem questões fundamentais para o país, para que cada ator político possa contribuir para de forma válida nesta construção de uma Nação, que é uma responsabilidade de todos nós", afirmou Janine Lélis, que substituiu no cargo Filomena Gonçalves, que foi empossada como nova ministra da Saúde.

O reajuste governamental aconteceu após saída de Arlindo do Rosário da Saúde, que exercia há mais de seis anos, para ser o novo embaixador de Cabo Verde na China.

Lembrando que no parlamento haverá sempre uma posição do Governo, uma do grupo parlamentar do partido que o suporta, o Movimento para a Democracia (MpD), e uma cada dos partidos na oposição -- Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) -- a nova titular da pasta dos Assuntos Parlamentares disse esperar, por isso, uma "dialética forte" no parlamento.

"Mas buscar que todos possam contribuir naquela sede para aquilo que são os melhores caminhos que podemos traçar para a Nação", reforçou, reconhecendo que tem agora uma grande responsabilidade por acumular três pasta e ainda ser ministra da Estado.

"Mas é um desafio que nós assumimos cientes que nós vamos fazer o nosso melhor esforço para dar uma melhor resposta, assim como já fazemos e temos estado a fazer até agora, com sentido de missão, de dever e de querer servir Cabo Verde", prometeu.

Antes de entrar para o Governo, Janine Lélis era deputada nacional, dizendo, por isso, que tem particular gosto no exercício parlamentar, por conhecer bem a casa, e que, não obstante algumas alterações do regimento, entende que vai fazer um bom trabalho.

Licenciada em Direito e pós-graduada em Direito das Empresas e do Trabalho, a Lélis é advogada de carreira e já desempenhou muitos cargos, sobretudo no setor público, tendo sido ministra da Justiça e Trabalho durante a IX Legislatura (2016-2021).

Durante o ato, presidido pelo Presidente da República, José Maria Neves, foi ainda empossado Evandro Monteiro como secretário de Estado-adjunto agora da ministra da Saúde, cargo que já vinha exercendo.

