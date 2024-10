"Estamos a elevar o nível de ameaça terrorista na Noruega de moderado para elevado. Isto está relacionado com vários fatores, em primeiro lugar e acima de tudo com a atual escalada do conflito no Médio Oriente", declarou o porta-voz desses serviços (PST), Martin Bernsen, citado pela agência de notícias francesa AFP, acrescentando não ter sido detetada qualquer ameaça concreta no país.

"Não temos informações sobre planos concretos e realistas destinados a cometer atos terroristas contra alvos na Noruega", acrescentou.

Na sequência deste anúncio, a direção da polícia deu aos agentes instruções para se armarem, uma vez que habitualmente realizam as suas ações de patrulha desarmados.

"Na Noruega, foi a ameaça contra alvos judeus e israelitas que aumentou mais ainda", sublinhou Martin Bernsen.

"O mês de outubro tem vários feriados judaicos, e algumas pessoas podem ver neles uma oportunidade para agir", observou.

Além das patrulhas armadas, a polícia vai reforçar as medidas preventivas, como uma maior presença em locais considerados vulneráveis ou em determinadas reuniões, mais controlos nas fronteiras e vigilância em certos círculos.

Segundo as autoridades norueguesas, a comunidade judaica da Noruega tem cerca de 1.500 elementos, sobretudo residentes em Oslo e arredores.

As embaixadas de Israel na Dinamarca e na Suécia foram recentemente alvo de ataques, a primeira com explosões perto das suas instalações e a segunda com disparo de projéteis contra o seu edifício, sem que tenha havido feridos.

