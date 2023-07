Noruega assina com UE acordo para contribuição sobre ajuda militar à Ucrânia

A Noruega assinou hoje um acordo com a União Europeia (UE) sobre a contribuição norueguesa para o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP) com equipamento militar para as Forças Armadas da Ucrânia, na sequência da invasão russa.