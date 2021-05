O Primavera Sound de Barcelona cumprirá o vigésimo aniversário em 2022 com uma edição que combinará parte dos cartazes das edições de 2020 e deste ano, que foram canceladas por causa da covid-19. Serão 11 dias de festival, entre 02 e 12 de junho, com 413 artistas e mais de 500 atuações.

Em Portugal, o Primavera Sound no Porto cumprirá a nona edição de 09 a 12 de junho de 2022 e o cartaz será anunciado até 05 de junho próximo, lê-se na página oficial.

Em Barcelona, a organização explica que em 2022 o festival envolverá "toda a cidade", com atuações no Parc del Fòrum, uma festa na praia de Sant Adrià de Besòs e quatro dias de concertos em salas de espetáculos da capital catalã.

Anunciada como a "mais ambiciosa" das edições do Primavera Sound, o cartaz conta, entre os cabeças-de-cartaz, com nomes como Massive Attack, Pavement, Tame Impala, Beck, The National, The Strokes, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave, Tyler The Creator, Dua Lipa, Lorde ou Megan Thee Stallion.

Mavis Staples, Bikini Kill, Einsturzende Neubauten, Sons of Kemet, Run the Jewels, Black Lips e DJ Shadow são outros nomes convocados para Barcelona.

Entre os artistas anunciados estão também as portuguesas Violet e Nídia - dois nomes da música eletrónica -, assim como a norte-americana Sky Ferreira, de ascendência portuguesa, e Erika de Casier, nascida em Portugal e radicada na Dinamarca.

