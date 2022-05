"Tudo deve mudar, para que se cumpra o sonho de que a Revolução Bolivariana nasceu para vencer e transitar o século XXI vitoriosa. Devemos tirar ideias da autocrítica para avançar na certeza do projeto político", disse Nicolás Maduro.

O chefe de Estado venezuelano falava no Teatro Teresa Carreño de Caracas, durante uma reunião com a nova direção do Conselho Político e da Juventude do PSUV (JPUSV), eleita a 23 de abril, e composta por 40 membros.

"Temos a melhor direção coletiva que esta Revolução alguma vez teve. Combinámos os melhores líderes com um espírito de amor, fraternidade e camaradagem e muita autoexigência", declarou.

Por outro lado, instou o PSUV e o Grande Pólo Patriótico, aliança de partidos que apoiam o Governo, a trabalhar em conjunto para construir novas maiorias populares e eleitorais, como "um dos elementos principais" do plano político 2022-2030.

"É a primeira meta, grande, porque o nosso processo político é um processo que se define todos os dias com a mobilização popular, com o exercício do poder popular, com o Governo do poder popular" disse Nicolás Maduro.

O governante instou ainda a avançar na formação política, cultural e ideológica dos venezuelanos para "construir um sistema que permita a transmissão de valores, de conhecimentos" e que "forje elementos no caráter coletivo do povo".

"É uma tarefa fundamental em que temos que inovar. De essa tarefa depende em boa medida, o destino da revolução e a revolução da América Latina e Caraíbas, de que ganhemos a batalha ideológica, cultural, na imprensa, ruas, redes, paredes e corações", frisou.

Nicolás Maduro sublinhou que no político tem que haver "um renascimento permanente, uma ressurreição de valores, da energia, da capacidade transformadora, de fazer justiça social, de democratizar o país, de empoderar o povo em todas as fases e maneiras".

FPG // EJ

Lusa/Fim