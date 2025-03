"As ligações entre os Piornos, no concelho da Covilhã, e a Lagoa Comprida, no concelho de Seia, bem como o acesso à Torre, estão encerrados desde as 20:50 de quarta-feira por causa da queda de neve", confirmou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

A mesma fonte acrescentou que também a EN 232, entre Manteigas e Gouveia, está encerrada à circulação por causa "da queda de árvores de grande porte e de derrocadas", ocorridas durante a noite com a passagem da depressão 'Martinho'.

As autoridades encontram-se no terreno a proceder à limpeza da via, desconhecendo-se quando vai reabrir a estrada.

