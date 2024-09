"Alcançar os objetivos da guerra passa pelo Corredor de Filadélfia", declarou em conferência de imprensa.

Este assunto constitui um ponto de bloqueio nas negociações para um acordo de cessar-fogo associado à libertação de reféns em posse do Hamas desde 07 de outubro.

Na mesma conferência de imprensa, Netanyahu pediu perdão às famílias de seis reféns encontrados mortos na Faixa de Gaza e sepultados em Israel nos últimos dias.

O chefe do Governo israelita advertiu, no entanto, que o Hamas "pagará um preço muito alto", num momento em que as negociações entre as duas partes em conflito, mediadas por Egito, Qatar e Estados Unidos, se mantêm num impasse.

HB // PDF

Lusa/Fim