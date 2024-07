"Os Estados Unidos e Israel devem estar juntos, porque quando estamos juntos o que acontece é que nós ganhamos e eles perdem", declarou sob fortes aplausos de membros das duas câmaras do Congresso.

Na parte inicial da sua intervenção, o líder israelita criticou o "eixo de terror" alegadamente patrocinado pelo Irão no Médio Oriente.

"O eixo de terror do Irão desafia os Estados Unidos, Israel e os nossos amigos árabes. Não é um choque de civilizações, mas um choque entre a barbárie e a civilização", declarou.

O primeiro-ministro israelita disse igualmente estar "confiante" sobre o resultado das negociações para libertar os reféns detidos pelo Hamas, desde o ataque executado pelo grupo islamita palestiniano no sul de Israel em 07 de outubro que deixou quase 1.200 mortos.

"Estou convencido de que estes esforços podem ser coroados com sucesso", disse Netanyahu, agradecendo ao Presidente norte-americano, Joe Biden, "pelos seus esforços incansáveis" em nome dos reféns.

O discurso de Netanyahu foi também assinalado por fortes protestos de milhares de manifestantes junto do edifício do Capitólio contra a invasão da Faixa de Gaza por Israel em perseguição do Hamas e que já provocou nos últimos nove meses cerca de 40 mil mortos, na maioria civis, segundo as autoridades locais.

No seu discurso perante o Congresso, Netanyahu classificou os manifestantes pró-palestinianos como "idiotas úteis do Irão".

De acordo com a agência Associated Press (AP) e a cadeia televisiva CNN, dezenas de congressistas, sobretudo democratas, faltaram ao discurso do chefe do Governo israelita.

