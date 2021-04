"As negociações do salário mínimo serão retomadas até final do mês de junho do corrente ano, altura em que as partes voltarão a avaliar a evolução económica do país", referiu, em resposta a uma questão colocada pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força parlamentar.

Segundo o governante, "o fraco desempenho dos indicadores económicos e os baixos níveis de produção que o país regista em consequência da covid-19, fizeram com que a Comissão Consultiva do Trabalho deliberasse por unanimidade suspender temporariamente as negociações sobre o salário mínimo".

O último reajuste de salários mínimos em Moçambique foi feito em 2019 com aumentos que variaram de 5% e 12%.

Os salário mínimos são tabelados em função de cada setor de atividade.

O valor mais baixo de 4.390 meticais (60 euros) corresponde ao setor de Agricultura, Pecuária, Caça e Silvicultura, enquanto o mais alto de 12.760,18 meticais (172 euros) cabe aos Serviços Financeiros, Seguradoras e Bancos.

Moçambique tem um total acumulado de 805 mortes e 69.437 casos de covid-19, dos quais 89% recuperados e 35 internados (a maioria em Maputo).

LFO // JMC

Lusa/fim