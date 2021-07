"Serão quatro noites, com quatro atuações únicas, a terem lugar no Dólmen da Barrosa, um local megalítico e património inestimável nacional", sublinha, em comunicado.

O evento, que visa celebrar os 97 anos desde a elevação de Vila Praia de Âncora a vila, tem entrada gratuita sendo apenas necessário reservar os bilhetes nos Postos de Turismo de Caminha e Vila Praia de Âncora, a partir de sexta-feira.

No dia oficial de Vila Praia de Âncora (08 julho, quinta-feira), as Noites na Vila arrancam com um espetáculo do compositor, multi-instrumentista, intérprete e escritor NEEV.

No dia seguinte, sobe ao palco Linda Martíni, a banda de André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes, para apresentar alguns dos novos temas, bem como as faixas que "os catapultaram para o sucesso".

Já a 10 de julho, sábado, será a vez dos Capitão Fausto.

No encerramento das Noites da Vila, a 11 de julho, sobe ao palco Samuel Úria, que este ano editou um novo disco, intitulado "Canções do Pós-Guerra".

O evento realizado em parceria com o município de Caminha tem como objetivo não só a celebração da efeméride, como também celebrar o retorno dos artistas nacionais aos espetáculos e apoiar a restauração e a hotelaria.

As portas abrem às 21:30, os espetáculos terão início às 22:00 e todas as normas de higiene e segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) "serão estritamente cumpridas, não sendo necessário a apresentação de testes à entrada, uma vez que a ocupação é de 200 lugares", acrescenta a organização.

