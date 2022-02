O navio, "com bandeira do Panamá, transporta automóveis e emitiu o alerta esta manhã", segundo adianta um comunicado da Marinha que, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), está a coordenar o resgate dos tripulantes do navio mercante "Felicity Ace".

A bordo do navio mercante estarão "presumivelmente 22 pessoas", segundo a Marinha, indicando que o "Felicity Ace" tem "fogo ativo no porão de carga".

O navio navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 km) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, quando foi dado o alerta.

A operação de resgate "envolve diversos meios, nomeadamente o navio patrulha oceânico da Marinha NRP Setúbal e de quatro navios mercantes que navegam na área", lê-se no mesmo comunicado.

Foram também ativados meios da Força Aérea Portuguesa.

